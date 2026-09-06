В Кабо-Верде автобус со школьниками упал в ущелье, погибли 22 человека
Место происшествия. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pakistantvdigital
Автобус со школьниками сорвался в ущелье на острове Фогу в Кабо-Верде, в результате аварии погибли не менее 22 человек. Об этом сообщило агентство Lusa со ссылкой на официальные данные.
По предварительной информации, автобус перевозил детей и подростков после экскурсии. В районе Кампанас-де-Сима транспорт съехал с дороги и упал с высоты около 30 метров.
После аварии 18 человек были госпитализированы, среди них дети в возрасте от 6 до 11 лет. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Спасательная операция осложнялась труднодоступной местностью — автобус упал в каменистое ущелье, куда было сложно добраться экстренным службам. Причины аварии устанавливаются.
По данным местных СМИ, большинство находившихся в автобусе пассажиров были школьниками и студентами. Власти Кабо-Верде выразили соболезнования семьям погибших. В стране объявлен двухдневный траур.
Накануне в Бурятии произошло ДТП с участием детей: возле села Татаурово столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали шесть человек, включая троих несовершеннолетних. По данным МВД, один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения, а обстоятельства аварии устанавливаются.
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