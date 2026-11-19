Французский сенатор Ален Упер потребовал от властей объяснить правовые основания присутствия военнослужащих страны на Украине. О своём обращении к министру вооружённых сил Катрин Вотрен политик написал в соцсети X.

«Правительство признаёт, что наши солдаты находятся на Украине, но единолично решает, что Конституция не применяется. Исполнительная власть не вправе сама это определять. Я направляю письменный запрос министру вооружённых сил: на каком основании?» — заявил сенатор.

Упер, представляющий партию «Республиканцы», поставил под сомнение порядок принятия решения о присутствии французских военнослужащих на украинской территории. Его претензии касаются соблюдения статьи 35 Конституции Франции, регулирующей полномочия властей при проведении зарубежных военных операций.

Ранее министр-делегат при французском Минобороны Алис Рюфо подтвердила наличие на Украине структуры, связанной с обучением военнослужащих и обслуживанием военной техники. Соответствующие сведения первоначально появились в СМИ.

Министр вооружённых сил Катрин Вотрен, в свою очередь, объяснила присутствие специалистов необходимостью сопровождать поставки вооружений, обучать работе с ними и поддерживать технику в исправном состоянии. По утверждению французских властей, речь не идёт об участии в боевых действиях.

Российское посольство в Париже выступило с критикой этой деятельности. В диппредставительстве заявили, что присутствие французских военнослужащих на Украине усиливает напряжённость и создаёт риск прямого столкновения ядерных держав. Дипломаты также предупредили о возможных последствиях размещения иностранных военных контингентов.