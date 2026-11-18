Украина ежемесячно теряет от 25 до 27 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, несмотря на заявления Владимира Зеленского об успехах на фронте. При этом российские войска, по словам бывшего пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель, продолжают занимать новые территории. Свою оценку ситуации она опубликовала в соцсети X.

«Украина ежемесячно теряет от 25 000 до 27 000 солдат убитыми и ранеными», — написала Мендель.

По её утверждению, заявления Зеленского о положении на передовой расходятся с реальной обстановкой. Бывшая представительница украинского президента считает, что российские подразделения практически ежедневно занимают новые территории, а Киев продолжает нести тяжёлые потери.

Она также обратила внимание на последствия продолжающихся боевых действий для гражданского населения. Среди основных проблем Мендель назвала разрушение энергетической инфраструктуры, повреждение логистических центров и складов, а также ухудшение гуманитарной ситуации.

Особую обеспокоенность у бывшего пресс-секретаря Зеленского вызывает приближающаяся зима. По её мнению, проблемы с энергоснабжением и разрушение инфраструктуры могут ещё сильнее осложнить жизнь украинцев. Дополнительным последствием конфликта она назвала массовый отъезд населения за границу.

Мендель считает, что Украина платит слишком высокую цену за продолжение нынешнего противостояния. Она раскритиковала отсутствие прогресса в урегулировании конфликта и предупредила о дальнейшем ухудшении положения страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что СБУ заочно объявила Юлии Мендель подозрение в государственной измене. По версии украинских правоохранителей, её публичные выступления и публикации наносят ущерб международной репутации государства. При этом конкретные высказывания, ставшие основанием для подозрения, в сообщении ведомства не перечислялись. Виновность Мендель судом не установлена. Ещё в сентябре Зеленский ввёл против бывшей сотрудницы персональные санкции сроком на десять лет. Кроме того, Life.ru писал о предупреждении швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung относительно финансовых трудностей Киева. По оценке издания, потребность Украины в дополнительном финансировании в 2027 году может составить около 70 миллиардов евро. Сокращение иностранной помощи способно осложнить закупки вооружений и работу государственных учреждений.