Численность населения на подконтрольной Киеву территории через 10–20 лет может сократиться до чуть более 10 миллионов человек, из которых трудоспособными будут немногим более трёх миллионов человек. Такой показатель будет ниже порога национального выживания. Этот прогноз озвучили в Службе внешней разведки России со ссылкой на европейские оценки.

«По европейским оценкам, численность населения подконтрольной Киеву территории через одно-два десятилетия составит чуть более 10 млн человек, из которых лишь треть будет трудоспособна, что ниже порога национального выживания», — сообщили в пресс-бюро ведомства.

По оценке украинского Института демографии и исследований качества жизни, на середину 2026 года на подконтрольной Киеву территории проживали около 28,5 миллиона человек.

В российской разведке считают, что ситуацию может усугубить политика Евросоюза в отношении украинских беженцев. По информации ведомства, Брюссель намерен добиваться возвращения на Украину более миллиона мужчин, проживающих в европейских странах, для пополнения рядов ВСУ.