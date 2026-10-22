На Камчатке заключили под стражу иностранца, обвиняемого в вымогательстве 100 тысяч рублей. По версии следствия, мужчина требовал деньги под видом возврата несуществующего долга, применяя насилие и угрожая расправой. Об этом сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

На Камчатке арестовали иностранца по делу о вымогательстве 100 тысяч рублей. Видео © Telegram / Петропавловск-Камчатский городской суд

Обвиняемый приехал в регион незадолго до предполагаемого преступления. Следствие считает, что он пытался убедить потерпевшего в необходимости вернуть якобы одолженную ранее сумму. Чтобы добиться выплаты, мужчина прибегал к угрозам и физическому воздействию.

При рассмотрении ходатайства об аресте выяснилось, что иностранец уже неоднократно привлекался к административной ответственности. По месту временной регистрации его характеризуют отрицательно, а поведение называют вызывающим.

Кроме того, как сообщили в суде, обвиняемый придерживается идеологии запрещённой в России экстремистской организации, связанной с криминальной субкультурой. При этом об обвинении мужчины в участии в деятельности такой организации не сообщается.

Суд учёл отсутствие у фигуранта постоянного дохода и другие обстоятельства дела. По мнению инстанции, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от следствия, продолжить противоправную деятельность или оказать давление на потерпевшего.

Ходатайство следователя удовлетворили, отправив обвиняемого в СИЗО на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сотрудники полиции в Хорольском округе Приморского края задержали 79-летнюю жительницу Санкт-Петербурга после того, как она забрала у 77-летнего пенсионера свёрток с муляжом миллиона рублей. По данным регионального МВД, аферисты месяц обрабатывали мужчину, используя дипфейк губернатора и выдуманную историю о переводе 60 млн рублей за границу.