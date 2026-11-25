На Камчатке руководитель туристической компании задолжал сотруднику более 900 тысяч рублей зарплаты. По версии следствия, коммерческий директор не получал деньги за работу с июля 2021 года по март 2025-го, а для подтверждения трудовых отношений ему пришлось обратиться в суд, сообщает региональный СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). По данным следствия, генеральный директор организации, оказывающей туристические услуги, не выплачивал подчинённому заработную плату на протяжении почти четырёх лет. В результате сумма долга превысила 900 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал, что отсутствие увольнений в компании не всегда говорит о благополучии: иногда сотрудники остаются на своих местах из страха перемен, а руководители мирятся с их низкой эффективностью. Бизнес-консультант заявил, что в HR существует понятие «досадное удержание». Так называют ситуации, когда работодатель продолжает держать человека в штате, хотя тот систематически не справляется со своими обязанностями. Причинами могут быть прежние заслуги сотрудника, хорошие личные отношения с начальством или опасения, что найти замену будет слишком сложно.