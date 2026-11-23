Увольнение прошло по соглашению сторон, компенсация получена, а спустя некоторое время бывший работодатель обанкротился и конкурсный управляющий потребовал вернуть деньги. Такая ситуация ещё не означает, что сотруднику придётся расстаться с выплатой: её законность можно доказать в суде. Какие документы помогут защитить свои деньги, Life.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам депутата, прежде всего необходимо подтвердить, на каком основании человеку назначили выходное пособие и при каких обстоятельствах он покинул компанию. Условие о компенсации может быть закреплено в трудовом договоре либо в отдельном соглашении о его расторжении. Такая выплата помогает бывшему сотруднику сохранить доход на время поиска новой работы.

Выходное пособие, полученное при увольнении по соглашению сторон, можно отстаивать после банкротства работодателя. Для этого бывшему сотруднику следует подтвердить основание выплаты и показать, при каких обстоятельствах прекратились трудовые отношения. Сергей Гаврилов Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Если конкурсный управляющий требует вернуть компенсацию, работнику стоит собрать трудовой договор, соглашение об увольнении, соответствующий приказ, расчёт суммы пособия, расчётные листки и банковскую выписку. Дополнительными аргументами станут сведения о стаже, должностных обязанностях, реальном объёме полномочий и том, кто выступил инициатором прекращения трудовых отношений.

Кроме того, суд может учитывать данные о компенсациях, которые компания выплачивала другим сотрудникам, и размерах выходных пособий на сопоставимых должностях. Важно также показать, сколько работодатель потратил бы при другом законном способе увольнения. Эти сведения помогут обосновать связь выплаты с трудовыми отношениями и её соразмерность.

«Эти сведения показывают связь выплаты с трудовыми отношениями, её соразмерность и экономическую обоснованность», — подчеркнул депутат.

Гаврилов объяснил, что требование конкурсного управляющего рассматривает арбитражный суд в рамках дела о банкротстве компании. Бывший сотрудник вправе знакомиться с материалами спора, подавать возражения, представлять доказательства, участвовать в заседаниях и заявлять ходатайства. Если необходимые документы остались у работодателя, можно попросить суд их истребовать.

Отдельное внимание следует уделить расчётам: необходимо разграничить деньги, фактически поступившие на банковский счёт, и удержанный НДФЛ. При рассмотрении дела суд оценивает основание выплаты, её размер, трудовой вклад работника и обстоятельства увольнения.

«Итоговая оценка зависит от основания пособия, трудового вклада человека, размера компенсации и обстоятельств увольнения», — отметил собеседник Life.ru.

В качестве примера Гаврилов привёл спор бывшего сотрудника обанкротившейся компании, с которого конкурсный управляющий пытался взыскать 4,85 миллиона рублей выходного пособия. Мужчина долгое время проработал в организации и уволился по инициативе работодателя, получив компенсацию в размере шести месячных заработков. Подобные выплаты практиковались и в отношении других сотрудников, а увольнение по соглашению сторон позволило компании сэкономить около 14 миллионов рублей по сравнению с альтернативной процедурой.

Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций о возврате компенсации. Судебная коллегия учла длительный стаж сотрудника, сложившуюся практику выплат и экономическую выгоду для работодателя.