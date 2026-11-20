Работника могут уволить за отказ пользоваться электронными системами, если это мешает выполнять его обязанности. Об этом «Вечерней Москве» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Если бухгалтерия компании переходит на электронный обмен документами, то бухгалтер обязан работать в этих системах так же, как обязан работать в конкретной CRM», — объяснила специалист.

По её словам, работодатель вправе определять порядок работы и используемые технологии в соответствии со статьёй 22 Трудового кодекса РФ и внутренними документами организации. Если компания полностью перешла на электронный документооборот, сохранять бумажный формат исключительно по желанию сотрудника она не обязана.

Лоикова пояснила, что за систематическое неисполнение трудовых обязанностей сотруднику могут сначала объявить замечание или выговор, а затем уволить по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ. Однако нарушения и дисциплинарные взыскания должны быть надлежащим образом оформлены.

Если же начальство вынуждает человека написать заявление об уходе, эксперт советует заранее собирать доказательства давления. В частности, пригодятся аудиозаписи, свидетельские показания и письменные возражения. При незаконном понижении в должности или лишении премий следует запросить у работодателя письменное объяснение причин.

«Сотруднику важно фиксировать несогласие письменно до написания заявления «по собственному», — подчеркнула Лоикова.