На Камчатке гид бросил 15 туристов без еды, воды и связи у вулкана

Группа из 15 туристов столкнулась с проблемами во время поездки на Камчатку. По словам участников, организатор тура бросил их возле вулкана вдали от населённых пунктов. Люди утверждают, что остались без еды, воды, денег и связи, а возвращаться им пришлось самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поездку организовал Николай из Красноярска, который предлагает путешествия по Камчатке, Алтаю, Непалу, Аргентине и Китаю. Одна из участниц группы, Мария, рассказала, что заплатила за недельный тур 165 тысяч рублей. По программе туристов должны были доставить к первой точке маршрута на внедорожниках. Однако вместо джипов за ними приехал автобус ПАЗ с дырявой крышей. Дорога заняла 13 часов.

Путешествие закончилось раньше обещанного срока. Вместо семи дней группа провела в туре только четыре. Как утверждают туристы, Николай сообщил, что его банковские карты заблокировали, и предложил участникам самостоятельно добираться обратно.

При этом люди так и не получили питание, проживание в гостинице и развлечения, которые входили в программу поездки. Туристам пришлось искать место, где ловит связь, заказывать транспорт за собственные деньги и организовывать возвращение.

Участники группы утверждают, что организатор не вернул деньги за сорванный тур. Позже они узнали, что Николай впервые отправился по этому маршруту.

Кроме того, выяснилось, что на действия гида жалуются и другие клиенты. По их словам, организатор не возвращал предоплату за поездки, причём в отдельных случаях речь шла о суммах от 100 тысяч рублей. Пострадавшие туристы обратились с заявлением в полицию.