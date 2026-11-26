В Елизове завершили расследование уголовного дела против 23-летней женщины, которую обвиняют в систематическом пренебрежении обязанностями по уходу за дочерью. Поводом для вмешательства правоохранительных органов стала госпитализация девочки с многочисленными травмами, включая перелом плечевой кости, сообщает СУ СК по Камчатскому краю.

По данным СК, с ноября 2024 года по август 2026-го мать оставляла ребёнка без присмотра во время прогулок и игр, не обеспечивала необходимые условия для его содержания и развития. При этом женщина не обращалась к врачам, даже когда у дочери появлялись телесные повреждения. После госпитализации девочку забрали из семьи и передали под предварительную опеку близкого родственника. Позднее суд ограничил мать в родительских правах.

Женщина признала вину. Материалы дела по статье 156 УК РФ направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Ей грозит до трёх лет лишения свободы либо штраф до 100 тысяч рублей.

Ранее Следком возбудил уголовное дело о халатности после сообщений о том, что новорождённый впал в кому в одном из перинатальных центров Тюмени. Поводом для расследования стала публикация женщины в социальных сетях. Она утверждает, что беременность протекала без осложнений, однако во время родов возникли проблемы и медикам пришлось экстренно проводить кесарево сечение. Ребёнок родился с тяжёлой гипоксией и впал в кому.