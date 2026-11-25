Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после сообщений о том, что новорождённый впал в кому в одном из перинатальных центров Тюмени. По словам матери, мальчик появился на свет после доношенной беременности, но сразу после родов оказался в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Поводом для расследования стала публикация женщины в социальных сетях. Она утверждает, что беременность протекала без осложнений, однако во время родов возникли проблемы и медикам пришлось экстренно проводить кесарево сечение.

Как рассказала мать, ребёнок родился с тяжёлой гипоксией и впал в кому. По состоянию на 23 ноября мальчик уже два месяца находился на искусственной вентиляции лёгких. Женщина также сообщала, что врачи диагностировали у него кому второй степени и не давали положительных прогнозов.

История получила огласку в местных социальных сетях. После публикации к обсуждению присоединились другие женщины, которые также рассказали о негативном опыте обращения в это медицинское учреждение.

Департамент здравоохранения Тюменской области подтвердил, что проводит ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Александру Кублякову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Следователям предстоит проверить доводы матери и дать оценку действиям медицинского персонала.

Ранее Life.ru писал о новорождённой девочке, которая умерла после попадания наркотических веществ в организм через грудное молоко матери. Трагедия произошла ещё в ноябре 2023 года в британском Ньюквее, однако подробности стали известны после судебного разбирательства.