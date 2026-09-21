На Камчатке на маршруте в районе действующих вулканов пропал турист из Израиля

Турист из Израиля не вышел на связь после похода в районе действующих вулканов Камчатки. На его поиски направились спасатели, сообщило региональное управление МЧС России.

Мужчина зарегистрировал маршрут в ведомстве. Он планировал пройти от вулкана Горелый к Мутновскому, а затем к Мутновской геотермальной электростанции.

«Вечером 20 сентября зарегистрированный в МЧС России турист из Израиля в установленный срок не вышел на связь и не сообщил о завершении своего туристического маршрута», — говорится в сообщении.

Сотрудники Камчатского спасательного центра выдвинулись в район поисков ночью 21 сентября. Им предстоит обследовать возможный путь туриста. Группа взяла с собой беспилотники: возможность их применения будет зависеть от погоды.

Ранее сообщалось, что сотрудники гостиницы в Анталье обнаружили российского туриста без признаков жизни в коридоре третьего этажа. Погибшим оказался 45-летний Евгений из Ульяновской области. Он прожил в отеле в районе Гебизли около десяти дней. Работники вызвали экстренные службы, но прибывшие медики констатировали смерть. Видимых огнестрельных или ножевых ранений на теле не нашли. Врач счёл необходимым проверить обстоятельства произошедшего, после чего в гостиницу прибыли сотрудники прокуратуры и криминалисты. Предварительно специалисты рассматривали версию сердечного приступа. Тело направили в морг Института судебной медицины Антальи.