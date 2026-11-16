На Камчатке 68-летнего мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима за сотрудничество с украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, пенсионер передавал иностранному куратору сведения о расположении российских военных объектов, а при обыске у него обнаружили действующий паспорт гражданина Украины. О решении Камчатского краевого суда сообщили в региональном управлении ФСБ.

По информации ведомства, мужчина установил конфиденциальный контакт с кадровым сотрудником украинских спецслужб после начала специальной военной операции. Впоследствии, находясь в отпуске, он выполнил задание своего куратора: собрал информацию о размещении объектов Вооружённых сил России в одном из регионов страны и отправил её за границу.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Камчатскому краю. Во время обыска по месту жительства мужчины оперативники обнаружили украинский паспорт, который, как уточняется, оставался действительным.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене. После завершения расследования материалы передали в Камчатский краевой суд, который признал фигуранта виновным.

По решению суда мужчина получил 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия основного наказания ему предстоит провести ещё один год под ограничением свободы.

«Приговор в настоящее время не вступил в законную силу», — подчеркнули в региональном управлении ФСБ.

В каком именно регионе осуждённый собирал сведения о военных объектах и какую информацию он успел передать украинскому куратору, в ведомстве не уточнили.

Ранее Life.ru рассказывал о 63-летней жительнице Новороссийска, осуждённой за передачу украинским спецслужбам сведений о кораблях Черноморского флота. Женщина работала поваром на плавучем кране и, по материалам дела, собирала информацию о российских военных объектах, рассчитывая впоследствии переехать в США. Апелляционный суд оставил в силе назначенное ей наказание — 13 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год.