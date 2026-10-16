На Камчатке пенсионер получил три года условно за незаконные надбавки

На Камчатке 55-летний мужчина получил три года условно за незаконное получение более миллиона рублей пенсионных надбавок после переезда на материк. Об этом сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

На заседании пенсионер отказался признавать вину и попытался обосновать свою позицию Конституцией России. Он настаивал, что основной закон страны гарантирует каждому гражданину свободу передвижения и право самостоятельно выбирать место жительства. Однако эти доводы суд не убедили.

История началась ещё в 2014 году, когда мужчине назначили военную пенсию с районным коэффициентом и дополнительными выплатами. При этом необходимой выслуги на Крайнем Севере у него не было, поэтому после переезда в другой регион повышенный коэффициент сохраняться не должен. Об этом пенсионера заранее предупредили.

Летом 2020 года мужчина покинул Камчатку, однако сообщать военному комиссариату о смене адреса не стал. Следующие четыре года ему продолжали перечислять деньги с повышающим коэффициентом 1,6, как если бы он по-прежнему проживал на полуострове.

За это время сумма незаконно полученных выплат достигла 1 064 412 рублей 94 копеек. Суд квалифицировал действия мужчины как мошенничество при получении выплат в особо крупном размере по части 4 статьи 159.2 УК РФ.

В результате пенсионеру назначили три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и обязали полностью возместить ущерб Министерству обороны. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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