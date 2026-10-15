Причиной убийства медсестры в Оренбурге могли стать деньги, занятые у коллеги

Денежный долг мог стать причиной убийства медсестры в Оренбурге. По данным Mash, погибшая заняла крупную сумму у коллеги, чтобы избежать увольнения после предполагаемой кражи наркотических препаратов из детской реанимации.

Как утверждает канал, Венера и Лилия давно дружили и вместе участвовали в незаконных махинациях в больнице. Незадолго до трагедии Венеру заподозрили в хищении кетамина. После этого один из сотрудников якобы начал требовать у неё деньги, угрожая увольнением.

Чтобы выполнить требования шантажиста, женщина сняла крупную сумму со своего банковского счёта и дополнительно обратилась за помощью к Лилии. Однако передача денег не остановила давление на медработника.

9 октября между подругами произошла ссора. По версии Mash, Лилия нанесла Венере ножевые ранения, а затем задушила её куском ткани в подвале собственного дома. После произошедшего предполагаемая убийца попыталась свести счёты с жизнью.

Журналисты также выяснили, что погибшая ранее уже привлекалась к ответственности за нарушения при обращении с медицинскими препаратами. В 2004 году её оштрафовали за несоблюдение правил учёта лекарств в детской реанимации и утрату 40 миллиграммов кетамина и 6800 миллиграммов оксибутирата. После того случая Венеру поставили на учёт в наркологическом диспансере.

Ранее Life.ru сообщал, что незадолго до исчезновения погибшая медсестра сняла в банке крупную сумму денег. По нашим данным, 47-летняя женщина около 20 лет работала в отделении реанимации новорождённых. Связаны ли снятые средства с убийством, пока неизвестно.