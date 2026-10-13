На Камчатке планируют выпускать детское питание из свежевыловленной рыбы

На Камчатке планируют создать биотехнологический кластер для производства детского питания из свежевыловленной рыбы. О перспективах проекта в беседе с URA.RU рассказал руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

«На Камчатке 60% экономики от рыбы зависит, она занимает порядка 30% от всей российской рыбной индустрии. Поэтому там есть все условия для производства рыбы и морепродуктов для детского питания», — отметил эксперт.

Предполагается, что предприятия нового кластера будут перерабатывать свежую рыбу в продукты, удобные для приготовления блюд в школьных столовых и детских садах. По мнению Балашова, современные технологии позволяют выпускать филе без костей и кожи, а также рыбные паштеты, благодаря чему такие продукты проще включать в детское меню.

Специалист считает, что привычные возрастные ограничения на употребление рыбы стоит пересматривать с учётом современных способов обработки. При этом конкретные сроки введения рыбных продуктов в рацион маленьких детей должны определяться действующими медицинскими рекомендациями.

Отдельное внимание Балашов призвал уделить привлекательности рыбных блюд для детей. По его словам, принуждение не поможет сформировать здоровые пищевые привычки, поэтому производителям и поварам необходимо искать интересные способы приготовления и подачи.

Как отмечает агентство, с 1 сентября 2026 года в российских школах и детсадах действуют обновлённые стандарты питания, предусматривающие включение рыбы и морепродуктов в меню не реже двух раз в неделю. При этом точные сроки запуска камчатского производства пока не названы.

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