На Камчатке произошло девять землетрясений силой до четырёх баллов

На Камчатке произошло девять сейсмособытий, одно из которых ощущалось в населённых пунктах силой до четырёх баллов. Это следует из заявления МЧС России по региону.

«От Камчатского филиала геофизической службы РАН в адрес ГУ МЧС России по Камчатскому краю официально поступала информация о девяти сейсмособытиях, одно из которых ощущалось в населённых пунктах силой до четырёх баллов», — сказано в заявлении ведомства.

Как подчеркнули в МЧС, угроза цунами на территории региона не объявлялась. Жизнедеятельность населённых пунктов не нарушена.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 310 километрах от Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки зарегистрировали 7 октября в 21:15 по московскому времени. Очаг находился на глубине 40,4 километра.