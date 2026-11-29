На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки произошли 29 ноября в 20:04 по московскому времени (30 ноября в 05:04 по местному), сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 61 километре от Елизова и почти в 81 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 188,5 километра.