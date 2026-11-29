На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5
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На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки произошли 29 ноября в 20:04 по московскому времени (30 ноября в 05:04 по местному), сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился в 61 километре от Елизова и почти в 81 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 188,5 километра.
Ранее Life.ru писал, что землетрясение магнитудой 6,2 заставило жителей Камчатки покинуть свои дома посреди ночи. В Петропавловске-Камчатском интенсивность подземных толчков достигала трёх баллов.