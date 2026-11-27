На Камчатке рыбопромысловую компанию оштрафовали на 2 млн рублей за взятки сотруднику Российского морского регистра судоходства. Деньги передавали за ускоренное освидетельствование судов и отсутствие препятствий при проверках, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в 2023 году представитель организации передал сотруднику камчатского отделения Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства 600 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за ускоренное и беспрепятственное освидетельствование морского флота компании.

Транспортный прокурор возбудил против юридического лица два административных дела по статье 19.28 КоАП РФ. Суд признал организацию виновной и назначил штрафы на общую сумму 2 млн рублей. В ведомстве уточнили, что оба лица ранее уже были осуждены по уголовным делам.

А ранее в Татарстане бывшего начальника отдела лицензирования Госалкогольинспекции приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. С мая по ноябрь 2025 года чиновник через посредников получал деньги от руководителей двух коммерческих организаций. За вознаграждение он гарантировал предпринимателям выдачу разрешений на розничную продажу алкоголя в обход установленных законом требований. Всего за оформление лицензий для 12 торговых объектов мужчина получил 857 тысяч рублей.