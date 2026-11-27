Морская вода затронула несколько населённых пунктов на севере Камчатки. В селе Вывенка Олюторского района оказались подтоплены придомовая территория и хозяйственные постройки по одному адресу. В соседней Апуке, которую первоначально также включили в список пострадавших, здания не пострадали: вода не проникла ни в школу, ни в детский сад и к моменту сообщения в основном сошла. Об этом во время общения с ТАСС заявил депутат краевого парламента Сергей Лебедев.

Он связался с главами муниципальных образований и попросил рассмотреть обстановку на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям. При необходимости, по его мнению, следует ввести режим повышенной готовности, а при дальнейшем ухудшении обстановки — развернуть пункты временного размещения для жителей.

Позднее в краевом министерстве по ЧС уточнили, что в Апуке вода не затронула здания. Там также сообщили, что уровень воды снижается и большая её часть уже сошла.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что ситуация с подтоплениями на севере региона находится на контроле властей. По его словам, из-за сильных штормов морская вода затронула четыре населённых пункта. В Вывенке вода спадает, однако село временно осталось без электричества. Глава поселения обеспечивает необходимые условия для жизни людей.

Власти также уточнили, что в Апуке заранее принятые меры по укреплению берега сработали: село пережило шторм без последствий. В других населённых пунктах — Оссоре и Караге — жилые дома не подтапливало. В Ивашке вода затронула низменные участки.

Циклон подошёл к побережью Камчатки в ночь на 25 ноября. Он принёс в регион порывистый ветер и снег. 28 ноября на западном и северо-восточном побережьях полуострова вновь ожидается перелив песчаных кос морской водой.

Апука и Вывенка — отдалённые населённые пункты Олюторского района. В общей сложности в них проживает около 500 человек.

Ранее Life.ru писал, что аномально высокие «королевские приливы» привели к разрушениям и подтоплениям на побережье американского штата Калифорния. В городе Пасифика под натиском мощных волн обрушилась бетонная часть пирса. Сооружение закрыли на неопределённый срок. Вода затопила улицы прибрежных населённых пунктов, некоторым местным жителям пришлось покинуть свои дома.