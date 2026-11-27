На Камчатке шторм подтопил хозяйственные постройки в селе Вывенка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokhanchikov
Морская вода затронула несколько населённых пунктов на севере Камчатки. В селе Вывенка Олюторского района оказались подтоплены придомовая территория и хозяйственные постройки по одному адресу. В соседней Апуке, которую первоначально также включили в список пострадавших, здания не пострадали: вода не проникла ни в школу, ни в детский сад и к моменту сообщения в основном сошла. Об этом во время общения с ТАСС заявил депутат краевого парламента Сергей Лебедев.
Он связался с главами муниципальных образований и попросил рассмотреть обстановку на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям. При необходимости, по его мнению, следует ввести режим повышенной готовности, а при дальнейшем ухудшении обстановки — развернуть пункты временного размещения для жителей.
Позднее в краевом министерстве по ЧС уточнили, что в Апуке вода не затронула здания. Там также сообщили, что уровень воды снижается и большая её часть уже сошла.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что ситуация с подтоплениями на севере региона находится на контроле властей. По его словам, из-за сильных штормов морская вода затронула четыре населённых пункта. В Вывенке вода спадает, однако село временно осталось без электричества. Глава поселения обеспечивает необходимые условия для жизни людей.
Власти также уточнили, что в Апуке заранее принятые меры по укреплению берега сработали: село пережило шторм без последствий. В других населённых пунктах — Оссоре и Караге — жилые дома не подтапливало. В Ивашке вода затронула низменные участки.
Циклон подошёл к побережью Камчатки в ночь на 25 ноября. Он принёс в регион порывистый ветер и снег. 28 ноября на западном и северо-восточном побережьях полуострова вновь ожидается перелив песчаных кос морской водой.
Апука и Вывенка — отдалённые населённые пункты Олюторского района. В общей сложности в них проживает около 500 человек.
Ранее Life.ru писал, что аномально высокие «королевские приливы» привели к разрушениям и подтоплениям на побережье американского штата Калифорния. В городе Пасифика под натиском мощных волн обрушилась бетонная часть пирса. Сооружение закрыли на неопределённый срок. Вода затопила улицы прибрежных населённых пунктов, некоторым местным жителям пришлось покинуть свои дома.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.