В Олюторском районе Камчатки водитель погиб после того, как его автомобиль провалился под лёд. Машина ушла под воду недалеко от пирса в устье реки Апука, сообщили в региональном управлении МЧС.

Происшествие случилось вечером 18 ноября. Автомобиль Suzuki Escudo оказался в воде примерно в 300 метрах от устья реки, в двух-трёх метрах от пирса. Машину извлекли из воды вскоре после случившегося, однако водителю выбраться не удалось. Его тело обнаружили только на следующее утро.