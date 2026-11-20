На Камчатке водитель автомобиля погиб, провалившись под лёд
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В Олюторском районе Камчатки водитель погиб после того, как его автомобиль провалился под лёд. Машина ушла под воду недалеко от пирса в устье реки Апука, сообщили в региональном управлении МЧС.
Происшествие случилось вечером 18 ноября. Автомобиль Suzuki Escudo оказался в воде примерно в 300 метрах от устья реки, в двух-трёх метрах от пирса. Машину извлекли из воды вскоре после случившегося, однако водителю выбраться не удалось. Его тело обнаружили только на следующее утро.
Ранее в Бурятии трое мужчин погибли после того, как их автомобиль провалился под лёд озера Бусани. Двое жителей села Уакит вместе с гостившим у них мужчиной из Читы отправились на машине на рыбалку. Компания решила пересечь озеро по ещё не окрепшему льду. В какой-то момент поверхность не выдержала автомобиль, и транспортное средство ушло под воду на глубину около 2,5 метра. Обнаружить затонувшую машину удалось только следующим утром.