Трое мужчин погибли в Бурятии после того, как их автомобиль провалился под лёд озера Бусани. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, сотрудники которого начали доследственную проверку.

Три человека погибли при провале машины под лёд в Бурятии. Фото © MAX / СУ СК России по Республике Бурятия

По предварительной информации, трагедия произошла утром 17 ноября в Баунтовском эвенкийском районе. Двое жителей села Уакит вместе с гостившим у них мужчиной из Читы отправились на машине на рыбалку.

Компания решила пересечь озеро по ещё не окрепшему льду. В какой-то момент поверхность не выдержала автомобиль, и транспортное средство ушло под воду на глубину около 2,5 метра. Все трое находившихся внутри мужчин погибли.

Обнаружить затонувшую машину удалось только следующим утром. На неё наткнулись местные жители, которые смогли частично поднять автомобиль на поверхность и извлечь тела погибших.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Бурятия. В рамках доследственной проверки проводятся необходимые процессуальные мероприятия.

Следователи также напомнили жителям республики об опасности передвижения по замёрзшим водоёмам. В настоящее время выезд автомобилей на лёд в Бурятии запрещён.

Ранее Life.ru сообщал, что в Хабаровском крае двое детей погибли, провалившись под лёд вместе с матерью. Женщине удалось выжить, а толщина льда на месте происшествия не превышала одного сантиметра.