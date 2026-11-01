На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 6,5 км над уровнем моря
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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6,5 километра. Об этом сообщил региональный филиал ЕГС РАН.
Пепловый выброс произошёл в 10:38 по местному времени (01:38 мск). По оценке специалистов, облако пепла достигло отметки около 6,5 километра над уровнем моря.
Ранее на филиппинском острове Лусон произошло извержение вулкана Майон. Пепловый столб поднялся на три километра над кратером — примерно на 5,5 километра над уровнем моря. После извержения уровень опасности повысили со второго до третьего по пятиступенчатой шкале. Вулканологи рекомендовали эвакуировать жителей населённых пунктов в радиусе шести километров от кратера. Шлейф пепла распространился в юго-западном направлении.
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