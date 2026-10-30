Вулкан Майон на Филиппинах выбросил пепел на три километра над кратером

На филиппинском острове Лусон произошло извержение вулкана Майон. По сообщению Института вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS), пепловый столб поднялся на три километра над кратером — примерно на 5,5 километра над уровнем моря. Кадры появились в Сети.

Извержение Майона. Видео © Х / WeatherMonitors

После извержения уровень опасности повысили со второго до третьего по пятиступенчатой шкале. Вулканологи рекомендовали эвакуировать жителей населённых пунктов в радиусе шести километров от кратера. Шлейф пепла распространился в юго-западном направлении. В институте также предупредили об угрозе камнепадов, грязевых потоков и других опасных последствий вулканической активности.

Майон находится на Лусоне — крупнейшем острове Филиппин. Высота вулкана составляет около 2,5 тысячи метров. Вулкан считается самым активным в стране. Благодаря почти правильной конической форме он также известен как одна из природных достопримечательностей Филиппин.

Ранее на Филиппинах произошло зрелищное извержение вулкана Тааль, сопровождавшееся яркими вспышками молний. Гигантский столб пепла поднялся на четыре километра над кратером.