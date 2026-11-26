На Камчатке выявили легализацию более 85 млн рублей, полученных от продажи наркотиков через межрегиональный интернет-магазин. По подозрению в отмывании преступных доходов задержали 42-летнего жителя Москвы. Мужчину нашли на Сахалине и доставили в Камчатский край. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Камчатскому краю.

По данным полиции, москвич руководил интернет-магазином по продаже наркотиков, который работал в нескольких регионах, в том числе на Камчатке. Он входил в состав организованной группы и получал оплату за незаконную деятельность в криптовалюте.

С августа 2021 года по май 2026-го мужчина конвертировал цифровые активы в рубли, а затем переводил деньги на банковские счета участников группы. Общая сумма легализованных средств, по информации УМВД, составила не менее 85 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают остальных участников организованной группы.

Ранее африканского студента с крупной партией предположительно марихуаны задержали на трассе М-11 «Нева» под Петербургом. В багажнике его автомобиля обнаружили 36 пакетов с растительным веществом общим весом около десяти килограммов вместе с упаковкой. Студента задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.