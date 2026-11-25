Африканского студента с крупной партией предположительно марихуаны задержали на трассе М-11 «Нева» под Петербургом. В багажнике его автомобиля обнаружили 36 пакетов с растительным веществом общим весом около десяти килограммов вместе с упаковкой, сообщили в региональном главке МВД.

Под Петербургом задержали студента из Африки с партией марихуаны. Видео © ГУ МВД по СПб и ЛО

Около шести утра 24 ноября инспекторы Госавтоинспекции остановили Kia Quoris на 681-м километре трассы в районе посёлка Шушары. За рулём находился 27-летний гражданин одного из африканских государств, обучающийся в московском вузе.

«Обычные проверочные мероприятия заставили иностранца сильно нервничать. Такая реакция насторожила полицейских, и они решили более детально осмотреть автомобиль», — рассказали в полиции.

Обнаруженные в багажнике вакуумные пакеты с растительным веществом направили на исследование. Экспертиза содержимого одного из них подтвердила наличие каннабиса (марихуаны).

Студента задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Напомним, 18 ноября в Петербурге полицейские задержали троих подозреваемых в распространении марихуаны. Предполагаемым поставщиком оказался 36-летний местный житель, двое его сообщников ранее уже были судимы. Во время обысков правоохранители обнаружили запрещённые вещества и помещение для выращивания наркосодержащих растений. Один из фигурантов, судя по опубликованным полицией кадрам, попытался избавиться от улик, однако лишь забил унитаз. В отношении задержанных возбудили уголовные дела.