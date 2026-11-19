В Петербурге подозреваемые в торговле наркотиками попытались избавиться от марихуаны через унитаз, но, судя по опубликованным кадрам, план провалился. Вместо исчезнувших улик получилась забитая сантехника, а сами предполагаемые наркосбытчики оказались в руках полиции.

В Петербурге задержали трёх подозреваемых в сбыте марихуаны. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Всего оперативники задержали троих мужчин 18 ноября. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, предполагаемым поставщиком марихуаны оказался 36-летний местный житель. Двое его сообщников, 34 и 32 лет, ранее уже были судимы. Группа, по версии следствия, распространяла запрещённые вещества в Петербурге и Ленобласти.









Во время обыска у предполагаемого организатора обнаружили 203 грамма марихуаны, электронные весы и материалы для фасовки. Но этим его хозяйство не ограничивалось. В другой квартире мужчина оборудовал помещение для выращивания наркосодержащих растений. Там полицейские нашли специальное оборудование и ещё 191 грамм готового наркотика.

Без находок не обошлось и у остальных участников группы. В квартирах двух предполагаемых сбытчиков оперативники изъяли в общей сложности 126 граммов марихуаны, весы и упаковочные материалы. Таким образом, суммарно у троицы обнаружили около 520 граммов запрещённого вещества.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах по статье 228.1 УК РФ. Все трое задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают возможных сообщников и проверяют причастность мужчин к другим эпизодам наркоторговли.

Ранее Life.ru рассказывал о петербуржце, получившем 18 лет колонии за организацию наркоторговли через почту. Мужчина создал сеть интернет-магазинов, а запрещённые вещества отправлял покупателям в конвертах, замаскированных под свадебные приглашения. Суд установил его причастность почти к 200 преступлениям, а полученные незаконным путём 14,4 миллиона рублей конфисковал. В другом случае полицейские обнаружили более 136 килограммов марихуаны в сарае жителя Приморья. Хозяин необычного склада попался во время операции «Мак», после чего против него возбудили уголовное дело.