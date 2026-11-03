В Приморском крае полицейские обнаружили в сарае частного домовладения внушительный запас наркотиков — более 136 килограммов марихуаны. Подозреваемым оказался 41-летний местный житель, попавший в поле зрения правоохранителей во время оперативно-профилактической операции «Мак». Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативная информация о возможном хранении запрещённых веществ поступила сотрудникам полиции отдела МВД России по Пограничному округу. Правоохранители проверили сведения и отправились обследовать домовладение.

Неожиданная находка ждала оперативников в хозяйственной постройке на территории участка в посёлке Таловом. Там обнаружили крупную партию растительного вещества, которое впоследствии направили на экспертизу.

Исследование подтвердило, что изъятое является каннабисом (марихуаной). Общий вес партии превысил 136 килограммов, что по российскому законодательству относится к особо крупному размеру.

После обнаружения наркотиков следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ. Эта норма предусматривает ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств в особо крупном размере.

Максимальное наказание по указанной статье составляет 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители продолжают разбирательство по делу.

Ранее Life.ru писал, что ФСБ провела масштабную операцию против нелегального оборота оружия сразу в 53 регионах России. В августе и сентябре 2026 года силовики пресекли деятельность 126 человек, подозреваемых в незаконном хранении, изготовлении и сбыте вооружения, а также ликвидировали 48 подпольных мастерских. Во время мероприятий обнаружили сотни единиц огнестрельного оружия, более тысячи гранат, взрывчатку и свыше 60 тысяч патронов.