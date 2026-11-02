В Приморье 60-летнего мужчину осудили за незаконное приобретение 17 земельных участков в Находке. Используя документы с ложными сведениями о недвижимости, он оформил землю по льготной цене, причинив муниципальному бюджету ущерб свыше 11,5 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Как установил суд, с 2013 по 2019 год мужчина добивался выкупа арендуемых участков за 30% от их полной стоимости. Для этого он предоставлял в администрацию Находкинского городского округа и Росреестр документы, в которых содержались недостоверные сведения о расположенных на земле объектах недвижимости, якобы принадлежавших ему.

На основании этих документов в собственность обвиняемого перешли 17 участков. Разница между льготной ценой выкупа и их общей стоимостью привела к ущербу муниципальному бюджету, который превысил 11,5 млн рублей. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину и полностью компенсировал причинённый ущерб.

Суд квалифицировал его действия как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчине назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также штраф в размере 800 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Прокуратура намерена оценить обоснованность решения после получения его копии и определить, есть ли основания для обжалования. Кроме того, надзорное ведомство через суд добивается прекращения права собственности осуждённого на приобретённые участки и возвращения земли в публичную собственность.

Ранее в Хабаровске 37-летний мужчина обманул банк и получил два кредита на 19,6 миллиона рублей. Он предоставил ложные сведения, скрыв свои долги и завысив доход. Банк одобрил заявки, и мужчина начал пользоваться деньгами. Однако возвращать их он не собирался. Вскоре после получения кредитов он прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель и потратил средства на личные нужды.