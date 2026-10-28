Житель Хабаровска провернул аферу и похитил у банка около 20 миллионов рублей

Два кредита на общую сумму 19,6 миллиона рублей стали основанием для уголовного дела в Хабаровске. 37-летнего местного жителя подозревают в том, что он добился одобрения заявок с помощью ложных сведений, однако возвращать деньги не намеревался.

На момент обращения в банк мужчина был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В феврале 2024 года он подал две кредитные заявки, скрыв уже имевшиеся долговые обязательства. Ежемесячный доход заёмщик указал на уровне свыше двух миллионов рублей.

Банк одобрил выдачу денег. По версии следствия, полученные средства хабаровчанин потратил на личные нужды, после чего прекратил деятельность ИП. Затем он устроился менеджером в коммерческую компанию и запустил процедуру банкротства, сообщает «Лента.ру».

Ранее Верховный суд отказался считать СМС-код достаточным доказательством согласия на кредит по делу москвича, ставшего жертвой телефонных мошенников. На его имя оформили заём почти на 870 тысяч рублей, а поступившие на счёт средства менее чем через пять минут перевели постороннему человеку.