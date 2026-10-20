Верховный суд не счёл СМС-код достаточным согласием на кредит

Верховный суд России не признал ввод кода из СМС достаточным доказательством согласия на оформление кредита, если полученные деньги практически сразу переводятся постороннему человеку. Такое решение принято по делу москвича, на которого телефонные мошенники оформили заём, следует из определения высшей судебной инстанции.

Поводом стало обращение мужчины, который в январе 2022 года сообщил злоумышленникам код из СМС. После этого на его имя оформили кредит на 869 958 рублей, включая стоимость страховки. Из них 751 тысячу рублей зачислили на счёт заёмщика, а менее чем через пять минут всю сумму перевели третьему лицу.

Пострадавший попытался оспорить кредитный договор, утверждая, что не собирался брать деньги и не давал согласия на сделку. Однако суды трёх инстанций поддержали банк, посчитав, что введение СМС-кода подтверждает добровольное оформление кредита.

Верховный суд с таким подходом не согласился. Коллегия указала, что банк обязан не просто получить электронное подтверждение, но и убедиться, что договор действительно заключает сам клиент. Особую осторожность кредитная организация должна проявлять, когда за дистанционным оформлением займа практически сразу следует перевод средств постороннему человеку.

«Банку надлежало установить, что порядок подписания договора соблюден, то есть убедиться, что намерение заключить договор исходит от надлежащего лица, и обеспечить безопасность дистанционного предоставления услуг, идентифицировать клиента надлежащим образом», — говорится в определении.

В итоге Верховный суд отменил определения апелляционной и кассационной инстанций и направил дело на повторное рассмотрение. Теперь суду предстоит оценить, насколько добросовестно и осмотрительно действовал банк.

Ранее Life.ru рассказывал, что Верховный суд встал на сторону петербурженки, на которую мошенники оформили кредит более чем на 1,3 миллиона рублей. Женщину убедили продиктовать код якобы для отмены подозрительной заявки, после чего деньги вывели на чужие счета. Первоначально суды поддержали банк, однако высшая инстанция потребовала проверить обстоятельства сделки и действия кредитной организации.

В другом случае банк попытался пересмотреть проигранный спор о мошенническом кредите на 180 тысяч рублей, сославшись на дело Ларисы Долиной. Однако суд Санкт-Петербурга отказался принимать этот довод. Ранее было установлено, что заём оформили с нетипичного для клиентки устройства, а в процессе изменили привязанный номер телефона. В результате женщину освободили от кредитных обязательств и присудили компенсацию.