На карте Equal Earth нашли данные ЦРУ и правительства США

Политическая карта Equal Earth, проекцию которой продвигает международная кампания Correct the Map, при создании использовала картографические материалы американских государственных ведомств. Это следует из раздела Data Sources на официальном сайте проекта.

Основным ориентиром для географических названий автор карты называет политическую карту мира ЦРУ масштаба 1:35 млн. По ней сверялись названия государств и столиц, морей и океанов, а также примечания к спорным территориям.

«Страны и столицы стран, изображённые на этой карте, в основном те же, что и на картах правительства США», — также говорится в описании источников Equal Earth.

Американские ведомства использовались и для других элементов карты. Написание географических названий сверялось с базой GEOnet Names Server Национального агентства геопространственной разведки США. Сведения о зависимых территориях и территориях с особым суверенным статусом были взяты из материалов Бюро разведки и исследований Госдепартамента США.

При этом авторы Equal Earth перечисляют ряд отступлений от американской государственной картографии. В стандартной версии, например, Тайвань показан отдельно, Крым окрашен нейтральным серым цветом, а в Кашмире нанесены фактические линии разграничения между Индией, Пакистаном и Китаем.

Важно, что речь идёт не о происхождении самой проекции Equal Earth. Это математический способ переноса поверхности Земли на плоскость, созданный в 2018 году. Американские государственные источники использовались при наполнении конкретной политической карты — для границ, подписей и обозначения территорий.

Кампания Correct the Map призывает правительства, школы, СМИ и международные организации переходить от проекции Меркатора к Equal Earth и другим равновеликим проекциям, которые корректнее передают соотношение площадей континентов. В её хартии организациям прямо предлагается использовать Equal Earth при изображении мира.

Ранее Life.ru рассказывал, что Генассамблея ООН поддержала резолюцию о более широком использовании равновеликих карт. Документ рекомендует Equal Earth и другие подобные проекции там, где важно корректно сравнивать размеры государств и континентов.