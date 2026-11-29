На кону американская экономика: В Белом доме оценили риски победы Китая в ИИ-гонке
Хассет: Победа Китая в гонке ИИ обернётся серьёзными проблемами для США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Победа Китая в гонке искусственного интеллекта может обернуться серьёзными последствиями для американской экономики и финансовой системы. Об этом предупредил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в эфире CNN.
Вашингтон намерен сохранить технологическое преимущество над Пекином и допускает ужесточение экспортных ограничений. Дополнительные меры могут быть приняты, если подтвердятся сведения о попадании новейших американских процессоров в Китай.
Хассет напомнил, что действующая политика США допускает продажу чипов предыдущих поколений, ограничивая экспорт наиболее производительных моделей. По его словам, поставки процессоров следующего поколения будут контролироваться ещё строже.
Напомним, 22 ноября американские власти потребовали от Nvidia предоставить информацию о возможной утечке передовых технологий в Китай. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон пока не получил исчерпывающих ответов от руководства корпорации. В центре разбирательства оказался Дженсен Хуанг.