Победа Китая в гонке искусственного интеллекта может обернуться серьёзными последствиями для американской экономики и финансовой системы. Об этом предупредил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в эфире CNN.

Вашингтон намерен сохранить технологическое преимущество над Пекином и допускает ужесточение экспортных ограничений. Дополнительные меры могут быть приняты, если подтвердятся сведения о попадании новейших американских процессоров в Китай.

Хассет напомнил, что действующая политика США допускает продажу чипов предыдущих поколений, ограничивая экспорт наиболее производительных моделей. По его словам, поставки процессоров следующего поколения будут контролироваться ещё строже.