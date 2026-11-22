США потребовали от Nvidia ответов о возможной утечке технологий в Китай
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Власти США потребовали от Nvidia ускорить предоставление информации о возможном доступе Китая к новейшим технологиям американского производителя чипов. Вашингтон пока не получил исчерпывающих ответов на вопросы о защите конфиденциальных данных компании, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире CBS News.
«Мы связывались с временным руководством, с ключевыми директорами, с их юристами, нам нужны ответы», — подчеркнул глава американского Минфина.
По словам Бессента, Nvidia должна действовать оперативнее. Американские власти намерены выяснить, насколько серьёзно руководство компании относилось к защите технологий и соблюдению экспортных ограничений.
В центре разбирательства оказался бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. В ближайшие недели он должен ответить на вопросы законодателей о том, могла ли китайская сторона получить доступ к передовым разработкам компании, включая компьютерные чипы.
Интерес Конгресса к Хуангу усилился после сообщений о его отношениях с женщиной, которую американские власти подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Законодатели потребовали установить, насколько эффективно Nvidia защищала свои технологии и коммерческую информацию от возможного шпионажа.
Ранее Life.ru сообщал, что в США начали проверять Nvidia на возможный обход ограничений при поставках передовых чипов в Китай. Американские власти изучают обстоятельства реализации продукции компании через посредников в Азии. Проверка связана с опасениями, что американские технологии могли попадать китайским покупателям в нарушение установленных правил.