Взрывное устройство сработало возле офиса судоходной компании Corsica Linea во французском городе Аяччо на острове Корсика. В результате взрыва повреждения получили фасад здания и два припаркованных рядом автомобиля. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Инцидент произошёл в ночь на 5 ноября около 02:00 по местному времени. По информации источника агентства, знакомого с ходом расследования, ущерб оказался исключительно материальным. Сведений о пострадавших нет.

Прокуратура Аяччо подтвердила факт взрыва и повреждение автомобилей. Правоохранительные органы начали расследование, однако подробности произошедшего пока не раскрываются. Руководство Corsica Linea также воздержалось от комментариев.

Происшествие случилось на фоне затяжного конфликта между администрацией судоходной компании и профсоюзом моряков CGT. В начале октября участники забастовки на несколько дней заблокировали два судна Corsica Linea в порту Марселя.

Поводом для протестов стало решение руководства использовать зафрахтованное судно компании La Méridionale вместо собственного для перевозок между корсиканскими портами Проприано и Иль-Русс. Владелец Corsica Linea, консорциум CM Holding, осудил действия профсоюза и временно приостановил деятельность компании.

Позднее холдинг объявил о возобновлении работы, заявив о достижении новых договорённостей для социального диалога. Однако представители CGT продолжили обвинять руководство в попытках пересмотреть соглашения, защищающие права профсоюзов.