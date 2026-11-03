В Германии задержали предполагаемого заказчика поджога станции Starlink в Польше
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В Германии задержали предполагаемого организатора поджога станции спутниковой связи Starlink в Польше. Подозреваемого, имеющего гражданство Турции, взяли под стражу 3 ноября в районе Ройтлингена на юго-западе ФРГ. Об этом сообщили Генеральная прокуратура Штутгарта и земельное ведомство уголовной полиции Баден-Вюртемберга.
По версии следствия, мужчина руководил подготовкой поджога из Германии и поручил совершить нападение двум соотечественникам. В ночь на 23 сентября подозреваемые предположительно отправились в Польшу на автомобиле, которым управляла ещё одна фигурантка дела.
Целью злоумышленников стала наземная станция Starlink в населённом пункте Воля-Кробовска, расположенном к югу от Варшавы. В результате пожара пострадала система электроснабжения объекта, включая резервный генератор. Оборудование использовалось для обеспечения спутниковой связи, в том числе на территории Украины.
После получения новых материалов следователи возбудили в Германии отдельное производство в отношении предполагаемого заказчика. Его подозревают в подготовке террористического преступления. Во время обысков у мужчины изъяли восемь мобильных телефонов и боеприпасы.
Подозреваемого уже доставили к судье, который подтвердил решение о заключении под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства организации поджога и возможную роль других участников.
Ранее Life.ru сообщал о задержании в Германии новых подозреваемых по делу о поджоге станции Starlink в Польше. 13 октября стало известно, что следствие установило ещё двух возможных участников нападения, включая женщину, которая предположительно перевозила исполнителей на автомобиле. Сейчас они находятся под стражей, а прокуратура Штутгарта рассматривает вопрос об их экстрадиции в Польшу.