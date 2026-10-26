На крупном ГОКе в Забайкалье произошла вспышка дизентерии

На Култуминском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае произошла вспышка кишечной инфекции. В больницы попали 40 человек, у 13 из них обнаружили генетический материал шигелл — бактерий, вызывающих дизентерию. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди заболевших оказались как сотрудники самого комбината, так и работники компании, обеспечивающей питание вахтовиков. Всего на предприятии трудятся около 1500 человек.

На 25 октября специалисты зарегистрировали 40 случаев острой кишечной инфекции. Всем госпитализированным предварительно поставили диагноз «острый гастроэнтероколит неуточнённой этиологии». При этом лабораторные исследования выявили ДНК шигелл у 13 пациентов.

Питание работников комбината с 1 сентября обеспечивает компания «Партнёры — Ноябрьск». Сейчас Роспотребнадзор проверяет как самого организатора питания, так и предприятие. Специалисты выясняют, могла ли инфекция распространиться через воду или пищу, загрязнённую при приготовлении и раздаче.

Санитарные врачи работают на объекте с 23 октября. Они отбирают образцы продуктов и воды, проводят исследования смывов с поверхностей и анализов заболевших. Окончательный источник заражения пока не установлен.