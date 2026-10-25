Двух детей госпитализировали после посещения игрового центра в Салехарде

Двоих детей госпитализировали после сообщений о кишечной инфекции у посетителей развлекательного центра «Космоленд» в Салехарде. Ещё шестеро несовершеннолетних обратились за медицинской помощью. Угрозы их жизни и здоровью нет, сообщили РИА «Новости» в региональном управлении Следственного комитета.

Ранее местные СМИ писали, что после посещения центра все восемь детей оказались в инфекционном отделении больницы. Однако в СК уточнили количество госпитализированных.

«С детьми все в порядке, угроз жизни и здоровью нет», — заверила представитель ведомства.

Следователи проводят доследственную проверку. Вместе с Роспотребнадзором они выясняют, насколько безопасными были услуги развлекательного центра и могли ли нарушения повлиять на здоровье посетителей. Окончательные выводы сделают после экспертизы.

Сам «Космоленд» временно прекратил работу. Специалисты Роспотребнадзора взяли анализы у сотрудников, а также пробы продуктов и смывы с поверхностей. Руководство центра принесло извинения семьям заболевших детей.

Ранее Life.ru рассказывал о вспышке гастроэнтерита в детском реабилитационном центре подмосковной Балашихи. В начале октября там заболели семь человек, включая шестерых несовершеннолетних. Четверым детям потребовалась госпитализация. Похожий случай произошёл в Калининграде, где норовирусную инфекцию выявили у девяти посетителей детского развлекательного комплекса. Обстоятельствами заражения заинтересовалась прокуратура.