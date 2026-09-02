В Калининграде девять человек заразились норовирусом в детском центре

Девять человек, включая шестерых детей, заболели норовирусной инфекцией после посещения детского развлекательного комплекса в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передаёт РИА «Новости».

Проверка проводится после обращений о заболевших посетителях центра на улице Карамзина.

По данным ведомства, среди заболевших — шесть несовершеннолетних. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и причины распространения инфекции. Прокуратура также рассматривает вопрос о возможном приостановлении деятельности организации на время проверки.

Норовирусная инфекция может вызывать симптомы острого кишечного заболевания, включая тошноту, рвоту и расстройство пищеварения.

Отметим, что с началом учебного года детям особенно важно своевременно сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Такая вакцинация помогает снизить вероятность тяжёлого течения заболеваний и связанных с ними осложнений. После прививки вероятность тяжёлого течения инфекции, госпитализации и опасных осложнений, по словам специалиста, снижается на 60-80%.