Вспышка инфекции в детском центре под Москвой: Четверых детей увезли в больницу

В подмосковной Балашихе семь человек пострадали в результате вспышки острого гастроэнтерита в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на собственный источник.

Инфекционное заболевание выявили 7 октября в учреждении, расположенном в деревне Федурново. Среди заболевших оказались шестеро несовершеннолетних и один взрослый.

Четверых детей пришлось госпитализировать. Ещё двое воспитанников центра и взрослый, по информации собеседника телеканала, отказались от медицинской помощи.

Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом заболевании детей в оздоровительном лагере «Актай» в Свердловской области. Тогда на плохое самочувствие пожаловались более 30 воспитанников, а смену пришлось досрочно завершить. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Впоследствии суд оштрафовал учреждение на 20 тысяч рублей. Роспотребнадзор выявил нарушения при хранении продуктов, несвоевременную изоляцию заболевших и недостаточную дезинфекцию помещений.