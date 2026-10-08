Вспышка инфекции в детском центре под Москвой: Четверых детей увезли в больницу
В Балашихе семь человек заболели гастроэнтеритом в детском центре
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В подмосковной Балашихе семь человек пострадали в результате вспышки острого гастроэнтерита в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на собственный источник.
Инфекционное заболевание выявили 7 октября в учреждении, расположенном в деревне Федурново. Среди заболевших оказались шестеро несовершеннолетних и один взрослый.
Четверых детей пришлось госпитализировать. Ещё двое воспитанников центра и взрослый, по информации собеседника телеканала, отказались от медицинской помощи.
Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
Ранее Life.ru рассказывал о массовом заболевании детей в оздоровительном лагере «Актай» в Свердловской области. Тогда на плохое самочувствие пожаловались более 30 воспитанников, а смену пришлось досрочно завершить. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Впоследствии суд оштрафовал учреждение на 20 тысяч рублей. Роспотребнадзор выявил нарушения при хранении продуктов, несвоевременную изоляцию заболевших и недостаточную дезинфекцию помещений.
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