Суд оштрафовал детский лагерь «Актай» после вспышки инфекции

Детский лагерь «Актай» в Свердловской области оштрафовали на 20 тысяч рублей после вспышки кишечной инфекции у воспитанников. Решение Верхотурского районного суда опубликовала объединённая пресс-служба судов региона.

Причиной для разбирательства стали материалы территориального отдела Роспотребнадзора. Специалисты зафиксировали в начале августа 21 случай острой кишечной инфекции среди детей.

В ходе проверки выяснилось, что заболевших не изолировали вовремя, продукты хранились с нарушениями, а дезинфекция проводилась не по правилам. Информацию о вспышке направили в надзорный орган с опозданием. Представитель учреждения не стал оспаривать выявленные факты, однако отметил, что сразу после сигнала были приняты меры для локализации очага.

«При вынесении решения суд учёл позицию санитарных врачей: представитель ведомства в судебном заседании не настаивал на приостановлении деятельности лагеря, поскольку на момент заседания все выявленные недостатки были полностью устранены», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, была проведена генеральная уборка, пересмотрены графики дезинфекции, налажен контроль за хранением продуктов.

Временный запрет работы «Актая», введённый 11 августа, продлевать не стали, угрозы для жизни и здоровья детей сейчас нет. Суд квалифицировал действия учреждения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, о вспышке в оздоровительном лагере «Актай» под Верхотурьем стало известно 10 августа. Прокуратура организовала проверку условий проживания и качества питания, после чего смену пришлось досрочно завершить. Как рассказали воспитанники учреждения, плохо себя почувствовали более 30 детей. По словам одной из девочек, симптомы появились практически у всего первого отряда, в котором числилось 36 человек, и около 15 из них, по её данным, госпитализировали.