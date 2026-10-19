Роспотребнадзор запросил данные о возможных случаях Коксаки в детсадах

Роспотребнадзор потребовал предоставить сведения о предполагаемых случаях заражения детей вирусом Коксаки в российских детских садах. Ведомство направило официальный запрос СМИ, распространившему информацию о заболевших, однако роста заболеваемости энтеровирусными инфекциями в стране не зафиксировало.

Поводом стала публикация Telegram-канала Baza, который сообщил о возможном распространении инфекции среди дошкольников в нескольких регионах России. По версии канала, источником заражения могли стать дети, недавно вернувшиеся с зарубежного отдыха.

Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что сведений о передаче инфекции от таких детей не поступало. Кроме того, на 42-й неделе года специалисты не зарегистрировали увеличения числа заболевших энтеровирусными инфекциями.

Теперь ведомство рассчитывает получить от издания все имеющиеся материалы, чтобы проверить опубликованные сообщения. Эпидемиологическая обстановка остаётся под контролем специалистов.

Вирусы Коксаки относятся к энтеровирусам и могут вызывать повышение температуры, болезненные высыпания во рту, а также сыпь на ладонях и стопах. Инфекция особенно часто встречается среди детей и способна распространяться в организованных коллективах.

Для профилактики Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть руки, пить кипячёную или бутилированную воду, промывать овощи и фрукты, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации в октябре 2025 года. Тогда в социальных сетях также появились сообщения о массовом распространении вируса Коксаки в российских регионах. Роспотребнадзор опроверг информацию о массовых вспышках и сообщил, что эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.