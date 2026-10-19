После детсада — жар и сыпь: Родители в четырёх регионах сообщили о подозрениях на вирус Коксаки

Родители из четырёх регионов России пожаловались на случаи заболевания детей с симптомами вируса Коксаки. По их словам, малыши возвращаются из детских садов с высокой температурой, болью в горле и характерными высыпаниями.

Родители сообщили о подозрении на Коксаки в детсадах четырёх регионов РФ. Фото © Telegram / Baza

Жалобы поступают из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пермского края и Нижегородской области. У заболевших детей появляются зуд и болезненные язвы во рту, из-за которых некоторым малышам становится трудно есть и пить. Родители опасаются, что это может привести к обезвоживанию.

По предположению взрослых, инфекцию могли принести в детсады воспитанники, недавно вернувшиеся с родителями из зарубежных поездок. После этого симптомы начали появляться и у других членов семей, пишет «База».

Вирусы Коксаки относятся к группе энтеровирусов и могут передаваться через грязные руки, общие игрушки, посуду и другие предметы. Как разъясняет Роспотребнадзор, заражение также возможно через воду, пищу и воздушно-капельным путём.

По словам родителей, детские сады реагируют на предполагаемые случаи инфекции по-разному. В одних учреждениях группы закрывают на карантин, в других ограничиваются изоляцией заболевших детей и усиленной уборкой помещений.

Ранее Life.ru рассказывал о ребёнке из Новосибирска, у которого вирус Коксаки сначала приняли за обычный ожог. Родители заметили небольшую ранку на пальце и рассчитывали, что она заживёт самостоятельно. Однако спустя несколько дней палец сильно отёк, а состояние малыша ухудшилось. После повторного обращения к педиатру врач диагностировал инфекцию.

Кроме того, в июле Life.ru сообщал об эпидемиологическом расследовании в детском саду города Обь Новосибирской области. Тогда специалисты Роспотребнадзора начали проверку после выявления случаев энтеровирусной инфекции. Сотрудники ведомства изучали условия хранения продуктов, водоснабжение и соблюдение санитарных требований, а также проводили лабораторные исследования. За детьми, контактировавшими с заболевшими, установили медицинское наблюдение.