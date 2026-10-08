Первый симптом вируса Коксаки у ребёнка в Новосибирске приняли за обычный ожог

У ребёнка в Новосибирске вирус Коксаки сначала приняли за обычное повреждение кожи. Первым заметным признаком стала небольшая ранка на пальце, похожая на термический ожог, сообщает Baza.

Родители рассчитывали, что повреждение заживёт самостоятельно. Однако через несколько дней палец сильно отёк, а затем по телу малыша начала распространяться сыпь. Особенно заметно высыпания проявились на руках и ногах.

После этого ребёнка вновь показали педиатру. Врач диагностировал вирус Коксаки. Сейчас малыш получает необходимое лечение. Палец, с которого всё началось, пока полностью не зажил: кожа на нём продолжает отслаиваться.

Такое шелушение действительно может наблюдаться после высыпаний при энтеровирусной инфекции. Life.ru ранее разбирал симптомы вируса Коксаки у детей: характерные элементы сыпи могут появляться на руках, ногах и в области рта.

Летом в Новосибирской области фиксировали групповую заболеваемость энтеровирусом среди детей. В июле Life.ru писал о вспышке инфекции в детском саду города Обь. После сообщений о заболевших региональный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, усилил дезинфекционный режим и установил медицинское наблюдение за контактными детьми.