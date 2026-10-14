На Кубани четыре питбуля чуть до смерти не загрызли 12-летнего мальчика

Четыре собаки напали на 12-летнего мальчика на территории платного пруда в Курганинске Краснодарского края. Ребёнок получил тяжёлые травмы и находится в искусственной коме в больнице Краснодара. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошёл утром 10 октября, когда школьник вместе с 14-летним другом отправился на рыбалку. По словам отца пострадавшего, подростки заплатили 500 рублей женщине, представившейся хозяйкой водоёма. Однако охранник якобы не знал о присутствии детей и, увидев их, спустил четырёх питбулей.

Видео © Telegram/СУ СКР по Краснодарскому краю

Мальчики попытались убежать. Один из них успел укрыться в кустах, а второго животные повалили на землю и начали кусать. По рассказу отца, школьник пытался отвлечь собак на себя, чтобы защитить товарища. В результате он получил тяжёлые повреждения головы и конечностей, потеряв много крови.

Фото © Telegram/Прокуратура Краснодарского края

Пострадавшего экстренно перевезли в Краснодар, где врачи провели многочасовую операцию. Как рассказал отец ребёнка, особенно сильно пострадали кожа головы и шея. Впереди у мальчика длительное лечение и восстановление, включая пластические операции. Его друг серьёзных травм избежал.

При этом официальная версия следствия отличается от рассказа родственников. По данным СК, на территории водоёма четыре собаки находились на свободном выгуле. Предпринимательница не обеспечила безопасность посетителей. В отношении женщины возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи устанавливают все обстоятельства нападения. Ход расследования взят на контроль руководством регионального управления СК.

Ранее Life.ru сообщал о нападении двух американских булли на пятилетнего ребёнка в Подмосковье. Инцидент произошёл в деревне Павловское городского округа Истра. Малыш играл на детской площадке, когда животные пролезли под забором частного дома и набросились на него. Пострадавший получил рваные раны головы и плеча, а также гематому грудной клетки. Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Правоохранителям предстояло установить, кто отвечал за содержание собак и состояние ограждения.