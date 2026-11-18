На Кубани из-за обломков БПЛА загорелись два предприятия, ранены четыре человека
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В Северском районе Краснодарского края после падения обломков беспилотников вспыхнули пожары на двух предприятиях. В результате атаки пострадали четыре человека, сообщили в оперативном штабе региона.
«Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях», — говорится в сообщении.
Фрагменты БПЛА также обнаружили по девяти адресам. Они упали на улицах и во дворах частных домовладений.
Повреждения получили несколько жилых зданий. В них выбило окна, а у одного из домов пострадала кровля.
Четверым пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.
Ранее Life.ru сообщал, что при атаке беспилотников на Северский район Кубани пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Налёт 16 ноября продолжался около пяти часов. Тогда в станице Северской были повреждены жилые дома, а в посёлке Ильском загорелось промышленное предприятие.
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