В Северском районе Краснодарского края после падения обломков беспилотников вспыхнули пожары на двух предприятиях. В результате атаки пострадали четыре человека, сообщили в оперативном штабе региона.

«Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях», — говорится в сообщении.

Фрагменты БПЛА также обнаружили по девяти адресам. Они упали на улицах и во дворах частных домовладений.

Повреждения получили несколько жилых зданий. В них выбило окна, а у одного из домов пострадала кровля.

Четверым пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Ранее Life.ru сообщал, что при атаке беспилотников на Северский район Кубани пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Налёт 16 ноября продолжался около пяти часов. Тогда в станице Северской были повреждены жилые дома, а в посёлке Ильском загорелось промышленное предприятие.