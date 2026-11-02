В Краснодарском крае 65-летнюю уроженку Молдавии с двойным гражданством приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Женщина сфотографировала объект Министерства обороны России и передала полученные материалы представителю молдавской контрразведки. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Как установил суд, в феврале 2026 года пенсионерка сделала несколько снимков военного объекта на Кубани и отправила их иностранному куратору через мессенджер. Впоследствии сведения оказались в распоряжении украинской стороны и могли использоваться для подготовки диверсий и других противоправных действий против российских Вооружённых сил.

«Сведения, переданные подсудимой через спецслужбу Республики Молдова в распоряжение противника, являются достоверными и могли быть использованы Украиной против ВС РФ при подготовке и осуществлении диверсионно-террористической и иной подрывной деятельности на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Противоправную деятельность женщины выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Суд признал пенсионерку виновной в государственной измене и назначил ей 14 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре 27-летнему уроженцу Украины, который передавал СБУ сведения о машинах российских военнослужащих в Геленджике. Мужчина фотографировал автомобили на стоянке гостиницы, фиксировал их номера и маршруты передвижения. За выполненное задание он получил 100 USDT, однако обещанной помощи с выездом за границу так и не дождался. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима.