На Кубани после атаки беспилотников загорелось предприятие в Афипском
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Ночная атака беспилотников на Краснодарский край обернулась пожаром на промышленном объекте. Огонь вспыхнул на территории предприятия в посёлке Афипском Северского района. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о площади возгорания и возможных повреждениях оборудования пока не уточняется.
В ночь на 6 ноября местные жители сообщали о серии взрывов и громких звуках в районе Афипского. В Сети также появились сообщения о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе. При этом в поступившей информации о происшествии название пострадавшего предприятия не указано.
Для Афипского это далеко не первый подобный инцидент. Посёлок, расположенный неподалёку от Краснодара, неоднократно оказывался в зоне атак беспилотников. В результате предыдущих налётов повреждения получали не только промышленные объекты, но и жилые дома.
Особенно серьёзные последствия были в июне. Тогда, как писал Life.ru, после атаки дронов в Афипском пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Обломки беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода и сразу по нескольким адресам в частном секторе. На одном из участков загорелась хозяйственная постройка, в другом доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, оказалась повреждена газовая магистраль. На тушение пожара на НПЗ направили 34 человека и 12 единиц техники, а местные власти организовали обследование домов и помощь жителям в расчистке дворов от обломков. После случившегося специальные комиссии приступили к оценке ущерба, чтобы определить объём необходимых восстановительных работ.