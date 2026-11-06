Ночная атака беспилотников на Краснодарский край обернулась пожаром на промышленном объекте. Огонь вспыхнул на территории предприятия в посёлке Афипском Северского района. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о площади возгорания и возможных повреждениях оборудования пока не уточняется.

В ночь на 6 ноября местные жители сообщали о серии взрывов и громких звуках в районе Афипского. В Сети также появились сообщения о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе. При этом в поступившей информации о происшествии название пострадавшего предприятия не указано.

Для Афипского это далеко не первый подобный инцидент. Посёлок, расположенный неподалёку от Краснодара, неоднократно оказывался в зоне атак беспилотников. В результате предыдущих налётов повреждения получали не только промышленные объекты, но и жилые дома.