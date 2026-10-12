На Кубани спустя десять лет арестовали мужчину за убийство новорождённой

В Краснодарском крае заключили под стражу 65-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве новорождённой дочери своей сожительницы почти десять лет назад. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пенсионер признался в преступлении и показал место, где спрятал тело младенца.

Трагедия произошла 11 ноября 2016 года. Женщина родила девочку дома, однако её избранник знал, что не приходится ребёнку биологическим отцом. По версии следствия, мужчина вынес малышку во двор, лишил жизни и закопал.

Исчезновение младенца обвиняемый объяснил тем, что якобы отвёз новорождённую в больницу. О случившемся правоохранительным органам стало известно только в сентябре 2026 года. Тогда в полицию обратилась знакомая подозреваемого, рассказавшая о давнем преступлении.

Следователи установили обстоятельства произошедшего и допросили пенсионера. Мужчина дал признательные показания и указал место захоронения девочки. После предъявления обвинения суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

Кроме того, следствие намерено проверить действия матери погибшей. Правоохранителям предстоит установить, почему женщина не предприняла мер в связи с исчезновением дочери. Её бездействию будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела.

Ранее Life.ru сообщал, что в Дагестане в канале Старый Терек возле села Новосладковка нашли тело новорождённого, а его предполагаемую мать задержали. По версии следствия, женщина выбросила младенца в канал после рождения. Возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы.