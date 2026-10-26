На Кубани владельца коров обязали заплатить 55,5 млн рублей за выпас скота

С жителя Кубани взыскали 55,5 млн рублей за выпас коров на памятнике природы «Гора Горелая». В своём Telegram-канале краевое Минприроды объяснило такую сумму уничтожением среды обитания краснокнижных животных.

Нарушение произошло ещё в мае 2023 года, когда мужчина организовал бесконтрольный выпас скота на особо охраняемой территории в Темрюкском районе. Стадо свободно перемещалось по всей площади заповедной зоны, где хозяйственная деятельность запрещена законом.

«В результате вытаптывания почвы была полностью уничтожена среда обитания объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации. Специалисты министерства природных ресурсов Краснодарского края подсчитали точный размер нанесённого экологического ущерба — он составил 55 536 485,38 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Требования министерства признали обоснованными суды трёх инстанций, а соответствующие решения вступили в законную силу. Теперь владельцу сельскохозяйственных животных предстоит возместить всю установленную сумму.

Гора расположена между посёлками Гаркуша и Береговое. Статус памятника природы регионального значения она получила в августе 2021 года. Охранный режим установили для сохранения уникального ландшафта, представляющего рекреационную, оздоровительную и эстетическую ценность.

Ранее Life.ru рассказывал о взыскании 3,9 млрд рублей с бывшего владельца «Южуралзолота» Константина Струкова и других ответчиков. Соответствующее решение в октябре 2025 года вынес Пластский городской суд Челябинской области. Поводом стал экологический ущерб после прорыва дамбы на Светлинском месторождении весной 2024-го. Суд удовлетворил предъявленные требования о возмещении причинённого вреда. В материалах также фигурировали представители надзорных и правоохранительных органов, которые, согласно обстоятельствам дела, помогали бизнесмену и его компаниям избегать ответственности.